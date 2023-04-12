Sancaktepe'de 190 kişi ÖTV indirimli araç vaadiyle dolandırdı İnternette engelli çocuklara ÖTV indirimli araç ilanı veren şüpheli farklı illerden 190 mağdurdan her birini en az 500 bin TL dolandırarak ortadan kayboldu.

İHA

Vatandaşları farklı vaadlerle ağlarına düşüren dolandırıcıların hikayeleri her gün değişiyor...

Farklı vaadlerle çeşitli oyunlar oynayan çeteler vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Bir yeni hikayede İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşandı.

Dolandırıcılık yapan şahısın oyunu hayrete düşürdü.

Engelli çocuklar için ÖTV indirimli araç

Sancaktepe'de bulunan bir galeri, internet üzerinden engelli çocuklara ÖTV indirimli araç ilanı verdi.

Engelli çocuğu olan kişiler bu ilan üzerinden uyguna araç sahibi olma hayaliyle galeri sahibi C.S.A. ile iletişime geçti.

Şüpheli ortadan kayboldu

Önce kapora ödeyen kişiler, daha sonra paranın kalan kısmını da gönderip araçlarını teslim alacakları günü bekledi.

Teslim tarihi yaklaştıkça bahaneler üreterek zaman kazanan galerici, geçtiğimiz Cumartesi günü araçlarla beraber ortadan kayboldu.

190 kişiyi dolandırdığı belirlendi

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 190 mağdur en az 500 bin TL para kaptırdıkları galeri sahibinden şikayetçi oldu.

"Özel çocuğum için engelli aracı almak istedim"

Mağdur Zeki Yıldırım şöyle konuştu:

Gaziantep'ten deprem bölgesinden geliyorum. Özel çocuğum için engelli aracı almak istedim. Sancaktepe'deki oto galeriden alışveriş yapmak gerçekten depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi.



625 bin TL'yi 190 ile çarpınca ortalama 100 milyonu geçen bir vurgunla bizi çarptı gitti. Perişan olduk. Yazıktır, günahtır. Allah yedirmesin diyorum. Gerekli başvuruları da yaptık, bekliyoruz.

"Cumartesi günü de tası tarağı toplamış, dükkanını terk etmiş"

Mağdur Recep Yiğit şu cümleleri ifade etti:

Biz engelli çocukların aileleri olarak yıllardır biriktirdiğimiz paralarımızı İstanbul Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde bulunan Tak Otomotiv Şirketi adında bir yer bulduk.



Bize engelli çocuğumuza ÖTV indirimli araç verebileceklerini söylediler. Yalnız bunun için bir aylık zaman içerisinde araçlarımızı teslim edebileceklerini bize bildirdiler. Kaporamızı verdik, ertesi gün şirket tarafından arandık, işlemlerin başlatılması için bizden paranın devamını istediler.



Şase numarasını kontrol ettiğimizde şase numarasının sokaktan geçen herhangi bir araca ait olduğunu da öğrendik. Cumartesi günü de tası tarağı toplamış, dükkanını terk etmiş ve engelli çocukların ailesi olarak biz de mağdur durumdayız.



Osmaniyeliyim, deprem bölgesinden kişiyim, yani oraya gideceğim. Gitmeden önce çocuğum orada mağdur olmasın diye araç almak istedim ama dolandırıldık.

"Aracı alım yapacağım zaman ortalıktan kayboldular"

Diyaliz hastası mağdur Mustafa Aslan, "Ben ablam için engelli aracı almak için TAG Otomotiv AŞ'ye 520 bin TL para verdim. Aracı alım yapacağım zaman ortalıktan kayboldular. Dolandırıldım." diye konuştu.

"Kişi başı en kötü 500 bin TL para yatırmış"

Mağdur Haydar Göçeri şu cümleleri kullandı: