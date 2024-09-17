Sancaktepe'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 6 ağır yaralı İstanbul Sancaktepe'de ters yönden ilerleyen bir araç ile seyir halindeki bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ikisi çocuk 6 kişi ağır yaralandı.

İHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Atayolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında 34 AFC 583 plakalı otomobil cadde üzerinde ters yönde ilerlediği sırada, kendi istikametinde seyir halinde olan 34 EY 0253 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada 34 AFC 583 plakalı araçta ikisi çocuk dört kişi, 34 EY 0253 plakalı araçta ise iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti.

Kazada ikisi çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, trafiği kontrollü şekilde ilerletti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BURAYA IŞIK LAZIM"

Mahalle sakinlerinden Erol Gedik,

Burada devamlı aynı kazalar oluyor. Can kaybı da oluyor. Bakıyorsun yine aynı, hiç değişen bir şey yok. Bu kazada da kafa kafaya çarpıştılar. 6 yaralı var, 2 çocuk, 4 yetişkin. Buraya ışık lazım

diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)