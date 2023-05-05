İHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde yaşanan olayda, Semra K idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü araçtan çıkarıldı

İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada iki araçta maddi hasar oluştu.

Sancaktepe'de araca takla attırdı
Sancaktepe'de araca takla attırdı
Sancaktepe'de araca takla attırdı