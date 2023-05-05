Sancaktepe'de araca takla attırdı

İHA
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde yaşanan olayda, Semra K idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü araçtan çıkarıldı
İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazada iki araçta maddi hasar oluştu.