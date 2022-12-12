Sancaktepe'de balkondan düşerek ölen fotomodelin sevgilisine beraat

Ukraynalı fotomodelin sevgilisinin evindeki balkondan düşüp ölmesiyle başlayan yargılamada karar çıktı. Şşüpheli ölümün ardından tutuklanan sevgili, beraat etti.

33 yaşındaki Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants, İstanbul Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde sevgilisi Burak Ercan'ın balkonundan düşerek öldü.

Şüpheli ölüm sonrası Ercan, tutuklandı.

Burak Ercan'ın, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Savcı, beraat istedi

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan getirildi.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında verdiği mütalaada, sanık hakkında yeterli delil olmadığını ve ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesini göz önüne alarak beraatini talep etti.

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“Elimden kayıp düştü”

Sanık Burak Ercan da savunma yaptı.

Ercan, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben ilk başta maktulenin elini balkonda göremedim. Sonrasında balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak, kendisine koştum. Tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada kemerimi çıkarıp çekmek isterken, elimden kayıp düştü. O sırada kendisi ‘biri bize yardım etsin’ diyordu. O da benim ona yardımcı olduğumun delilidir. Ben suçsuzum. Beraatimi talep ederim.” dedi.

Beraat etti

Sanık Burak Ercan'ın avukatı Çağrı Çetin ise “Müvekkil, 18 aydır tutukludur. Tahliyesini ve beraatini talep ediyorum.” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında yeterli delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi.

DHA'nın haberine göre Burak Ercan, kararla birlikte tahliye edildi.