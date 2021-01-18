Sancaktepe'de buzda kayan araç, binaya çarpmaktan kurtarıldı

Buzlu yolda kayan otomobil, önündeki binaya çarpmaktan son anda kurtarıldı. Frene basılmasına rağmen durmayan araç, taşa çarparak durabildi.

İstanbul'da kar yağışının ardından sabaha karşı yollarda oluşan buzlanmadan araçlar etkilendi.

Sancaktepe'de ara sokaklarda sürücüler ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı.

Ayakta durmaktan zorlanan bazı yayaların yere düştüğü görüldü.

BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bu arada, metrelerce kayan bir otomobil de binaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü Mahmut Çalışkan, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

TAŞA DENK GELİNCE DURABİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerdeki buzları kırarak otomobili kurtardı. Otomobil sürücüsü Mahmut Çalışkan, “İşe gitmek için evden çıkmıştım. Araç bir anda kaymaya başladı. Frene bastım duramadım.Taşa denk geldi binaya çarpmaktan son anda durabildim. İtfaiye yardım etmezse buradan çıkamazdım.“ diye konuştu.





























