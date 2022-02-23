Sancaktepe'de çatıya kaçan kumarbaz, telefonun çekmediğini söyledi

42 kumarbazın yakalandığı operasyonda çatıya saklanan bir şahıs, kumar oynamadığını söyleyerek telefonunun çekmediğini belirtse de polisi kandıramadı. Kumarbazlara 76 bin 398 lira ceza kesildi.

İstanbul Sancaktepe'de Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından, kumarhanelere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçedeki bir teras kat dairesinin kumarhaneye çevrildiği belirlendi.

Sarıgazi Mahallesi Ördek Sokak'ta bulunan adres, bir süre ekipler tarafından takibe alındı.

AKŞAM SAATLERİNDE BASKIN YAPILDI

Polis ekipleri, binaya akşam saatlerine doğru çok sayıda kişinin giriş yaptığını belirledi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle saat 21.30 sıralarında daireye baskın yapıldı.

BÜFEDEN SERVİS YAPILDIĞI GÖRÜLDÜ

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, içeri girdiklerinde yaklaşık 50-60 metrekarelik dairenin onlarca insanla dolu olduğunu gördü. İçeride bulunanların para karşılığı tombala oynadıkları tespit edildi. İçerde kurulan bir büfeden, kumarbazlara yemek ve içecek servisi yapıldığı görüldü.

Sancaktepe'de kumarbaz, çatıda yakalandı VİDEO



KUMARBAZ ÇATIDA YAKALANDI

Polisin baskını sırasında ilginç bir olay yaşandı. Teras katından kontrol için çatıya çıkan bir polis, elinde telefonla konuşan bir kişiyle karşılaştı. Kumarbaz "Ben kumar oynamıyordum. Telefon çekmediği için çatıya çıkmıştım." diyen kumarbaz da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, polisin içeri girmesiyle birlikte çatıya kaçtığı, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak damda ekiplerin gitmesini beklediği tespit edildi.

CEZA YAĞDI

Yapılan baskında içerde bulunan 42 şüpheliye, kabahatlar kanunun 34.maddesi gereği 76 bin 398 bin lira para cezası kesildi. İçerde bulunan tombala makinesi ve oyun pullarına polis tarafından el kondu. Kumarhaneyi işlettiği iddia edilen Pehlivan B.(51) hakkında adli işlem başlatıldı.





















