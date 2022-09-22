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    Sancaktepe’de çocuk kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı

    İki çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma ailelere yansıdı. Tansiyonun yükselmesiyle taraflar arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kamerada.
    • 22.09.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:59
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    Sancaktepe’de çocuk kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı

    Çocuk kavgası yerini ailelere bıraktı...

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki mahalle, akşam saatlerinde resmen karıştı.

    İki çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tansiyon yükseldi

    Bunun üzerine aileler de dahil oldu ve tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. Tansiyonun yükseldiği olayda tekme ve tokatlar adeta havada uçuştu.

    Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Sancaktepe’de çocuk kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı VİDEO

    Sokakta güvenlik önlemleri artırıldı

    Ekiplerin çabalarının ardından taraflar ayrıldı.

    Öte yandan olayın yaşandığı sokakta geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; o anlar  bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sancaktepe’de çocuk kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı #1

    Sancaktepe’de çocuk kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı #2

    Sancaktepe’de çocuk kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı #3


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