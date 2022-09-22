İki çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma ailelere yansıdı. Tansiyonun yükselmesiyle taraflar arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kamerada.

Çocuk kavgası yerini ailelere bıraktı...

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki mahalle, akşam saatlerinde resmen karıştı.

İki çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tansiyon yükseldi

Bunun üzerine aileler de dahil oldu ve tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. Tansiyonun yükseldiği olayda tekme ve tokatlar adeta havada uçuştu.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe’de çocuk kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı VİDEO



Sokakta güvenlik önlemleri artırıldı

Ekiplerin çabalarının ardından taraflar ayrıldı.

Öte yandan olayın yaşandığı sokakta geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.