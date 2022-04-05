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    Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti

    İstanbul Sancaktepe'de çöp kamyonuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti. Motosikletlinin kurye olarak görev yaptığı ve 17 yaşında olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 03:16
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    Sancaktepe'de çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti

    İstanbul Sancaktepe'de saat 22.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi üzerinde, Zafer Umut Bayram (17) idaresindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak çöp kamyonuna arkadan çarptı.

    Kazanın çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Zafer Umut Bayram´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

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    Olay yerine gelen baba, oğlunun cansız bedenini görünce yere yığılırken, anne de gözyaşlarını tutamadı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan anne ve baba sakinleştirilmeye çalışıldı.

    Savcının olay yerindeki incelemesinden sonra motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaza yapan 17 yaşındaki Zafer Umut Bayram'ın 17 yaş grubu için belirlenen A1 sınıfı ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Sancaktepe de çöp kamyonuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti #1


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