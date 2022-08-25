Sancaktepe’de damat, kayınpederini bıçakladı

Marketten çıkan damat, sokakta karşılaştığı kayınpederini bıçakladı. Yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli damat ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Dün öğle saatlerinde İstanbul Sancaktepe’deki bir markete giden R.T., alışveriş yapıp çıktı.

R.T., bu sırada yolda karşılaştığı kayınpederi H.B. ile tartışmaya başladı.

Sözlü başlayan tartışmanın büyümesiyle damat R.T., marketten aldığı bıçakla kayınpederini yaraladı.

Kanlar içerisinde yere yığıldı

Aldığı bıçak darbeleri sonrası yaşlı adam, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şüpheli şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Polis kaçan damadı arıyor

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırırken polis ekipleriyse kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

“Aralarında ne var bilmiyoruz”

Yaşanan olaya ilişkin İHA’ya konuşan mahalle sakinlerinden Feramuz Doğanlı, “Olay sokağımızda meydana geldi. Yaşlı adam fırından ekmek almaya gitmiş. Saldırganla yolda karşılaşmış. Bıçaklanmış. Aralarında ne gibi bir husumet olduğunu bilmiyoruz.” diye konuştu.