3 katlı balon fabrikasından, lateks maddesinin bulunduğu tankerde meydana gelen sızma sonucunda derede görülen ‘beyaz madde’ paniğe neden oldu. Maddenin, tehlike teşkil etmediği belirlendi.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, Veysel Karani Mahallesi, Bakan Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında, iddialara göre 3 katlı balon fabrikasından lateks maddesinin bulunduğu tankerde sızma oldu.

Sızan maddenin dereye akması sonucu, fabrika çalışanları AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, madde üzerinde inceleme yaptı.

İSKİ DEREDE TEMİZLİK YAPTI

Dereye akan maddenin tehlike teşkil etmediği belirlenirken, İSKİ çalışanları derede temizlik yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

“7-8 TONLUK SIZINTI OLDU"

Fabrika yetkilisi Abdülkadir Karagöz, “Balon imalatı yapan bir fabrika burası. Balon doğal lateksten yapılan bir ürün. Bu ürünün depolandığı tankta bir çatlama meydana geldi. 7-8 tonluk bir sızıntı oldu. Bu da dereye karıştı. Bizde çevreye bir sıkıntı oluşturmasın diye ekiplere haber verdik. AFAD ekipleri ölçüm yaparak herhangi bir kimyasal madde olmadığını belirlediler. Sağlığa zarar vermesin diye müracaat ettik. Maddenin içme suyuna karışmaması için İSKİ ekipleri çalışmalarını yapıyor. Herhangi bir tehlike söz konusu değil. Yanıcı ve parlayıcı bir özelliğe sahip değil. Su bazlı kauçuk ağacının sütü." dedi.

Sancaktepe’de dereye akan beyaz madde, panik yarattı VİDEO