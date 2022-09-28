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    Sancaktepe'de dolu otobüsün önüne atlayarak isyan ettiler

    İETT durağında saatlerce bekledikleri otobüslere binemeyen vatandaşlardan biri, 622 numaralı hattın önüne atlayarak kapının açılmamasına isyan etti.
    • 28.09.2022 - 09:47
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    Sancaktepe'de dolu otobüsün önüne atlayarak isyan ettiler

    İstanbul'da toplu taşıma sorunlarına her gün bir yenisi daha eklenirken, hatlardaki yetersizlik vatandaşları çileden çıkarıyor.

    Geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde Sancaktepe’de işe gitmek isteyen vatandaşlar Meclis Mahallesi durağında beklemeye başladı.

    Durakta uzun süre bekleyen vatandaşlar 622 numaralı hattaki İETT otobüslerinin aşırı yolcu yoğunluğundan dolayı duraktan yolcu almaması gerginliğe neden oldu.

    Otobüsün önünü kestiler

    Duruma tepki gösteren vatandaşlar akan trafikte sol şeritteki İETT otobüsünün önünü kesti. İETT şoförü el kol hareketi yaparak yolcuların yolu açmasını istedi.

    "Böyle bir rezillik mi var"

    Otobüsün kapılarının açılmasını isteyen yolcular ile İETT şoförü arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. İETT şoförüne tepki gösteren vatandaşlar, "Böyle bir rezillik mi var. Orta kapıyı açar mısınız? 1 saat oldu. Binemediğimiz 5 tane otobüs oldu. İşimize gücümüze gideceğiz. Lanet olsun." diye tepki göstererek güç bela otobüse bindi. İETT otobüsü yoluna devam etti.

    Sancaktepe de dolu otobüsün önüne atlayarak isyan ettiler #1

    Sancaktepe de dolu otobüsün önüne atlayarak isyan ettiler #2

    Sancaktepe de dolu otobüsün önüne atlayarak isyan ettiler #3


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