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    Sancaktepe'de eski nişanlısının vurduğu genç kız hayatını kaybetti

    Eski nişanlısı tarafından otomobile binmeyince silahlı saldırıya uğrayan genç kız, yoğun bakımda verdiği 9 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
    • 03.01.2023 - 13:14
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:23
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    Sancaktepe'de eski nişanlısının vurduğu genç kız hayatını kaybetti

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz evinin kapısına çıktı.

    Bu sırada, 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

    Uysal, 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler, kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

    Genç kıza ateş etti

    O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.

    Yoğun bakıma kaldırıldı

    Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

    Genç kız hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.

    "Annesi buradaydı"

    DHA'nın haberine göre, olayı gören Nihat Turan da "Birbirlerini çekiştirdiler. Bir kişi kıza silahla vurdu, sonra kaçıp gitti. Annesi buradaydı." şeklinde konuştu.

    "Kurusıkı dediler ama değildi"

    Mustafa Akıncı ise "Ben geldiğimde kız ortada yatıyordu. Kızın 2 metre uzaklığında gerçek kapsül vardı. Kurusıkı dediler ama değildi. Ortalık karıştı, çok ekip geldi." diye konuştu.

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