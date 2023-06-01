Sancaktepe’de freni boşalan araç markete çarptı Freni boşalan otomobil, yol kenarındaki markete daldı. Kazada, can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil ve markette büyük çapta maddi hasar oluştu.

İHA İstanbul’da bugün muhtemel bir facia önlendi… Bir sürücü, Sancaktepe ilçesi Osmangazi Caddesi Deha Sokak üzerindeki 34 VDD 35 plakalı aracını, saat 15.30 sıralarında park ettiği yerden çıkardı. Freni boşaldı Bu esnada aracın freni boşaldı… Hakimiyeti kaybeden sürücü, yol kenarındaki markete çarparak durabildi. Kadın sürücüyü vatandaşlar kurtardı Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Otomobilde ve markette büyük çapta maddi hasar oluşurken, araç içerisinde bulunan kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar çıkarttı.