Sancaktepe’de freni boşalan araç markete çarptı

İHA
İstanbul’da bugün muhtemel bir facia önlendi…
Bir sürücü, Sancaktepe ilçesi Osmangazi Caddesi Deha Sokak üzerindeki 34 VDD 35 plakalı aracını, saat 15.30 sıralarında park ettiği yerden çıkardı.
Freni boşaldı
Bu esnada aracın freni boşaldı…
Hakimiyeti kaybeden sürücü, yol kenarındaki markete çarparak durabildi.
Kadın sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Otomobilde ve markette büyük çapta maddi hasar oluşurken, araç içerisinde bulunan kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar çıkarttı.