Sancaktepe’de genç adamı zorla kaçırdılar

Minibüs tipi ticari araç ile gelen 3 şüpheli, kahvehanede oturan bir kişiyi kaçırdı. Sokaktan geçen vatandaşlar ise olayı izlemekle yetindi.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Dörtyol bölgesine üzerinde bir şirkete ait reklam bulunan 10 AB 163 plakalı minibüs ile gelen 3 şüpheli, kahvehanede oturan Serhat İnan’ı zorla kaçırmaya çalıştı.

Kaçırılan kişinin direnmesi üzerine şüpheliler, genç adamı zor kullanarak ve darbederek araca bindirdi.

Şüpheliler, araca bindirdikleri genç adamla birlikte olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

‘AĞABEYLERİ KAÇIRDI’ İDDİASI

Öte yandan, o 3 şüphelinin genç adamın ağabeyleri oldukları öne sürüldü.

Gencin birkaç gündür kayıp olduğu iddiası da yine gelen bilgiler arasında yer aldı.

Sancaktepe’de bir kişiyi güpegündüz darbedip kaçırdılar VİDEO

SADECE İZLEDİLER

Kaçırılan gencin yardım çığlıklarını olay yerindeki vatandaşlar telefonları ile kayıt alırken, sokaktan geçenlerin o anları sadece izlemekle yetindiği de görüntülere yansıdı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.