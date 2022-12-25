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    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı

    Acil servis hemşiresi olarak çalışan 26 yaşındaki İbrahim Uğurlu hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan Uğurlu, saldırgandan şikayetçi oldu.
    • 25.12.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 18:01
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    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı

    İstanbul Sancaktepe’de bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’nde acil serviste hasta yakını Y.S ile acil servis hemşiresi İbrahim Uğurlu arasında tartışma çıktı.

    Y.S tarafından sedyenin başının kaldırılması talebiyle başlayan tartışma büyüdü.

    Hasta yakını Y.S, hemşire İbrahim Uğurlu’ya saldırarak defalarca yumruk attı. Bilincini kaybeden Uğurlu’nun burnu kırıldı.

    Hemşire tedavi altına alındı

    Uğurlu’nun şikayetçi olmasının ardından hasta yakını Y.S’nin ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

    Saldırı nedeniyle burnu 3 yerinden kırılan hemşire Uğurlu ise çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı #1

    "Güvenlik yoktu tek başıma kaldım"

    Yaşadıklarını anlatan Uğurlu, "Görev yaptığım sırada bir hasta yakını tarafından darbedildim. Öncesinde hasta yakınına görevim olmayan bir konuda yardımcı oldum. Çok saldırgan bir tavrı vardı. Hasta bayılma ile geldi. Tedavisine başladık. Hasta yakını, ‘Gel lan buraya bu yatağın başını kaldır’ dedi. Kendisini uyardım ama o sırada çevremde yardım isteyecek bir güvenlik yoktu tek başıma kaldım." dedi.

    Yumruk attı bilincimi kaybettim"

    Bilincini kaybettiğini belirten Uğurlu, "İlk darbesini önledim, kendimi savunmak için onu ileri doğru ittim. O sırada bana yumruk attı ve bilincimi kaybettim. Sonrasında yumruk atmaya devam ediyor ve burnum kırıldı. Psikolojik olarak iyi değilim, burnumda ağrılar devam ediyor." diye konuştu.

    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı #2

    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı #3

    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı #4

    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı #5

    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı #6

    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı #7

    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı #8

    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı #9

    Sancaktepe’de hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı #10


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