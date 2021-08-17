Bir genç, arkadaşının kına gecesinde havai fişek patlatmak istedi. Havai fişeğin gencin elinde patladığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 14 Ağustos Cumartesi günü bir genç, arkadaşının kına gecesinde havai fişek atmak istedi.

Gencin yaktığı havai fişekler, atmaya fırsat olmadan elinde patladı.

PATLAMANIN ORTASINDA KALDI

O sıra bir cep telefonu ile kayıtta olan arkadaşı, gencin patlamanın ortasında kaldığı anları saniye saniye kaydetti.

Sancaktepe’de havai fişek elinde patladı VİDEO



BURNU KIRILDI

Genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Burnunda kırık oluştuğu belirlenen gencin, vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştu.