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    Sancaktepe’de havai fişek elinde patladı

    Bir genç, arkadaşının kına gecesinde havai fişek patlatmak istedi. Havai fişeğin gencin elinde patladığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 17.08.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 11:12
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    Sancaktepe’de havai fişek elinde patladı

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 14 Ağustos Cumartesi günü bir genç, arkadaşının kına gecesinde havai fişek atmak istedi.

    Gencin yaktığı havai fişekler, atmaya fırsat olmadan elinde patladı.

    PATLAMANIN ORTASINDA KALDI

    O sıra bir cep telefonu ile kayıtta olan arkadaşı, gencin patlamanın ortasında kaldığı anları saniye saniye kaydetti.

    Sancaktepe’de havai fişek elinde patladı VİDEO

    BURNU KIRILDI

    Genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Burnunda kırık oluştuğu belirlenen gencin, vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştu.

    Sancaktepe’de havai fişek elinde patladı #1

    Sancaktepe’de havai fişek elinde patladı #2

    Sancaktepe’de havai fişek elinde patladı #3

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