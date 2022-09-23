Sancaktepe’de, işçi servisleri çarpıştı: 4 yaralı

İşçileri taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kaza neticesinde 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi’nde saat 07.15 sıralarında, Şemsettin Hatipoğlu (38) yönetimdeki servis minibüsü, caddeden dönüş yaptığı sırada karşı şeritten gelen Kemal Dağ(31) plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Hatipoğlu’nun kullandığı servis minibüsü, ağaca vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1’i ağır, 4 yaralı

DHA’nın haberine göre; sağlık ekipleri iki servis minibüsünde bulunan Canan Kaya, Onur Öztürk, Gökhan Ekinci ve ağır yaralanan Saliha Ünver’i olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Araçlar, çekici ile kaldırıldı

Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yeri incelemelerinin ardından araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.