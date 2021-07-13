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    Sancaktepe’de İSKİ’ye ait su borusu patladı

    İSKİ’ye ait su borusunun patlaması ile fışkıran sular yolları göle çevirdi. Trafikte olan sürücüler, sular altında kalan yollarda güçlükle ilerleyebildi.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 16:01
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    Sancaktepe’de İSKİ’ye ait su borusu patladı

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi üzerinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) ait su borusunda patlama meydana geldi.

    Borudan fışkıran sular metrelerce yükselerek etrafa yayıldı.

    Yollar sular altında kalırken, trafikte seyir halinde olan sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Göle dönen yollar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

    Suyun fışkırdığı ve sürücülerin zor anlarının yer aldığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

    Sancaktepe’de İSKİ’ye ait su borusu patladı VİDEO

    KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Bazı kullanıcılar, akan suyun israf olduğunu belirterek saatlerdir müdahale edilmemesine tepki gösterdi.

    Sancaktepe’de İSKİ’ye ait su borusu patladı #1

    Sancaktepe’de İSKİ’ye ait su borusu patladı #2

    Sancaktepe’de İSKİ’ye ait su borusu patladı #3

    Sancaktepe’de İSKİ’ye ait su borusu patladı #4

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