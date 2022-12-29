Sancaktepe'de kaçırmaya çalıştığı eski nişanlısını boynundan vurdu

22 yaşındaki saldırgan, eski nişanlısını evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Genç kız direnince, saldırgan silahını ateşledi. Genç kadın boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü, 26 Aralık günü saat 14.30 sıralarında 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde kaçırmaya çalıştı.

Gözü dönen Uysal, 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü geldikleri araca zorla bindirmeye kalkışırken; kadının çığlıklarını çevredekiler duydu.

“Polisim” dedi, silahını çekti

Yardıma koşanlar genç kadının otomobile bindirilmesine engel oldu ve polise haber verdi.

O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak genç kadının yüzüne doğru ateş açtı.

Ağır yaralandı

Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar ise yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hayati tehlikesi devam eden genç kadının amcası Senayi Ersöz, saldırganların ağır ceza almasını talep ederek yaşananları DHA’ya anlattı.

“Kendine yediremedi, kinlendi”

Amca Ersöz, “Ülkü'nün eski erkek arkadaşıydı. Yeğenim 2 ay önce başkasıyla nişanlanmıştı. Muhtemelen bunu kendine yediremedi, kinlendi. Ağabeyim aradı, haber verdi. Apar topar hastaneye geldik. Evin önüne 3 kişi bir arabayla gelmişler. Orada annesi kızını kurtarmaya çalışmış, kız direnince kızı boynundan vurmuş.

Mermi çapraz şekilde beynine saplanmış. 3 kişi olduklarını biliyoruz ama 2 kişi teslim olmuş. Ülkü'nün şu an beyninde mermi savaşıyor. 48 saat gibi bir süre verdiler. Herhangi bir ameliyat olmadı. Şu an bile yaşamasının mucize olduğunu söylediler.” dedi.

“Biz adaleti kendimiz mi sağlayalım?”

“Ne yapacağımızı bilmiyoruz, beklemek çok kötü bir şey” diyen amca Ersöz, şöyle devam etti:

“24 yaşında kendi halinde bir kız. Dar gelirli bir ailenin kızı. Gideceği, duracağı yeri bilen bir kız. Hiçbir suçun karşılığı bu değil. Nasıl anlatabilirim? Şu an size konuşuyor olabilmem bile zor. Bu insanın ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istiyoruz.

10 yıl sonra cezaevinden çıkarsa, biz adaleti kendimiz mi sağlayalım? Annesinin durumunu gördünüz, sakinleştirici ile ayakta duruyor. Babasının durumu da kötü. Şu an ciddi anlamda bir yaşam mücadelesi veriyor. Kurşun beyninde ve onun reaksiyonunu bekliyoruz.”

“Evden çıkmadan önce 3 kez yutkundu”

Kızını kurtarmaya çalıştığını anlatan anne Ayşegül Ersöz ise “Kızımın kaynanası beni aradı, 'Ehliyet almaya gideceğiz, Ülkü'yü uyandırır mısın?' dedi. Kızımı uyandırdım, sonra 10 yaşındaki çocuğumu okuldan almaya gittim. Eve döndüğümde kızımın üzerini giyinip hazırlandığını gördüm. Kayınpederi gelmiş, bekliyormuş. Kızım evden çıkmadan önce 3 kez yutkundu, 'Neden yutkunuyorsun boğazın mı acıyor, ne oldu?' dedim.

"'Bugün dışarı çıkma' dedim"

Bana boğazının acıdığını söyledi, ben de hastaneye gitmesini istedim. Ehliyetini yarın gidip alabileceğini söyledim, 'Bugün dışarı çıkma' dedim. Dışarı çıktı, kayınpederinin arabasına binmiş. O sıra kızımın sesini duydum kapıya çıktım. Kızımı arabadan çekip aldı. Elinde silah vardı, silahı kafasına dayadı. Kayınpederine sivil polis olduğunu söylemiş. Arabanın önünü kesmişler.” dedi.

“Belindeki silahı almaya çalıştım”

Anne Ersöz, “Silah kafasına dayalıydı, arabaya binmek istemediğini söyledi, elinden kurtuldu ama sonra montundan tutup geri çekti. Bu kez silahı boynuna dayadı, sonra da ateş açtı. Saldırdım, vurdum. İnsanlar oraya toplandı ama kimse yardım etmedi. Ona vurarak belindeki silahı almaya çalıştım. Sonra arabaya bindi, arabaya saldırdım ama kaçtı gitti. Kızım neresinden vuruldu yüzüne baktım ama hiçbir yerinde kan göremedim.

“Kurtaramadım, alamadım çocuğumu, yetişemedim”

Sonra boynundan 2 damla geldi. Boynundan vurmuş. Bana yardım edin. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Allah'ım kurtaramadım, alamadım çocuğumu, yetişemedim. Kapımın önünde vurdular kızımı. Yaktılar kızımı. Ben ona saldırırken niye tutmadı kimse? Bugün gördüm kızımı, durumunun ağır olduğunu söylediler. Uyutuyorlarmış. Doktor 'durumu kötü' dedi. Gözümün önünde oldu, silahı alamadım.” dedi.

“Bu kadın cinayetlerine ‘dur’ denilsin”

Ülkü Deniz Ersöz'ün yengesi Menşure Öztürk ise adalet talebinde bulunarak, "Bu eşya mı? Güpegündüz bir kadını kapıdan alıyorlar. Şu an canıyla cebelleşiyor. Bunun hesabını kim verecek? Sivil polis olduğunu söyleyerek, arabanın kapısından zorla kadını çıkarıyor. İşkence ederek, kadını öldürmeye çalışıyor. Şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Biz bunun hesabını kime soracağız? Biz bu adalete, devlete güveniyoruz. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ne olur bu kadın cinayetlerine ‘dur’ denilsin. İdam gelsin.

"Bizim çocuklarımız sokakta gezemeyecek mi?"

Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın yeter artık. Sabah akşam haberlerde kadın cinayeti var. 24 yaşında bir kadının suçu ne? Bugün bizim başımıza geldi, yarın sizin başınıza gelmeyecek mi? Biz yandık, başkası yanmasın. Deniz yandı, başka Denizler yanmasın. Cumhurbaşkanımız bize el uzatsın. Bizim çocuğumuz şu an ölümle pençeleşiyor. Bizim çocuklarımız sokakta gezemeyecek mi? İpsiz sapsız biri yüzünden çocuğumuzu eve mi kapatalım? Gelin yaşadığı yeri görün, bu kız 13 yaşından beri kardeşleri için çabalıyor.” dedi.

"Silahla vurdu, sonra kaçıp gitti"

Olayı gören Nihat Turan da "Birbirlerini çekiştirdiler. Bir kişi kıza silahla vurdu, sonra kaçıp gitti. Annesi buradaydı." şeklinde konuştu.

Mustafa Akıncı ise "Ben geldiğimde kız ortada yatıyordu. Kızın 2 metre uzaklığında gerçek kapsül vardı. Kurusıkı dediler ama değildi. Ortalık karıştı, çok ekip geldi." diye konuştu.