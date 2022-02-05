Sancaktepe'de kadına çarpıp kaçan sürücü

Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadın, minibüsün çarpmasıyla hastanelik oldu. Yerde yatan kadına aldırış etmeyen sorumsuz sürücü ise kayıplara karıştı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde seyir halinde olan bir minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Birdane Önal'a çarptı.

Yola fırlayan Önal yüzüstü yere düşerken, sürücü acılar içinde yatan kadına birkaç saniye baktıktan sonra hızla uzaklaştı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Önal, çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altında olan Önal’ın kalçasında ve ayaklarında kırık tespit edildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Sancaktepe'de sürücü çarptığı kadına birkaç saniye bakıp kaçtı

"ARACIN ÖN PLAKASI YOKTU"

Kadının eşi Bülent Önal olayla ilgili konuşarak şunları söyledi:

"Aracın ön plakası yok, artık hırsızlık mı yaptılar o yüzden mi yok, yoksa araç çalıntı o yüzden mi yok bilmiyorum. Şahıs alkollü mü, yoksa başka bir olaydan mı kaçıyordu bilmiyoruz. Bir an önce yetkililerden bu olayın aydınlatılmasını, hızlı şekilde suçluların bulunmasını istiyoruz.

"VİCDAN MESELESİ"

Vicdan meselesi. Trafikte yanlışlıkla bir hayvana çarptığımızda en azından veterinere ya da bir kenara bırakıyoruz. Bu şahıs eşime çarpıyor, eşim çarpmanın etkisi ile fırlıyor, o da basıp kaçıyor. Eşimin bacağına platin takılacak. Biz bu şahısların yakalanmasını istiyoruz."