Sancaktepe'de kaputu açılan taksi, zincirleme kazaya neden oldu

Sancaktepe'de kaputu açılan taksi, zincirleme kazaya neden oldu

Kaputu açılan taksi kazaya neden olurken 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 34 TES 65 plakalı ticari taksinin, seyir halindeyken kaputu açıldı.

Şoförün ani fren yapması sonucu arkadan gelen 2 araç, zincirleme kaza yaptı.

Taksi sürücüsü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi, diğer iki araç içerisinde bulunan kişiler de dahil toplamda 8 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazayı görenler durumu polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşları ambulans ile hastaneye sevk etti.

"Kaput açılınca taksi ani durmak zorunda kaldı, biz de kaza yaptık"

İHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle trafik oluşan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazaya karışan Ziyaaddin Kuzu, "Taksinin kaputu açıldı. Ondaki ısı yalıtımı üzerimize gelince görüş açımızı kaybettik. Kaput açılınca taksi ani durmak zorunda kaldı, biz de kaza yaptık." dedi.