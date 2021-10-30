Sancaktepe’de kaza: Ambulans devrildi

Seyir halindeki otomobil ile dört yol ağzında çarpışan ambulans devrilirken, hasta taşımadığı öğrenilen araçtaki sağlık ekipleri de yara almadan kurtuldu.

İstanbul Sancaktepe Necip Fazıl Caddesinde dört yol ağzına kontrolsüz giren Cem B. K. kontrolündeki otomobil, seyir halindeki özel bir hastaneye ait Cengiz O. Ç kontrolündeki ambulansa arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yatarak 20 metre sürüklendi.

YARASIZ ATLATTILAR

Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Kazada yan yatan ambulansın içerisinden sağlık personelleri burunları bile kanamadan kurtuldu.

Sancaktepe’de devrilen ambulanstan burunları bile kanamadan kurtuldular VİDEO

"ARKA TEKERİMDEN VURDU"

Kazaya karışan ambulans şoförü Cengiz Oğuzhan Çamcı, “Işıklardan devam ediyordum, fazla hızım yoktu. Adam dört yoldan hiç sağına soluna bakmadan çıktı. Arka tekerimden bana vurdu, bu şekilde kaza meydana geldi. Kimseye bir şey olmadı, yaralı yok” dedi.





















