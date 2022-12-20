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    Sancaktepe'de kaza: Araç sürücüsünün kemikleri kırıldı

    İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda sürücülerden birinin kemikleri kırılırken, diğeri yara almadan kurtuldu.
    • 20.12.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:44
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    Sancaktepe'de kaza: Araç sürücüsünün kemikleri kırıldı

    Sancaktepe İmam Rabbani Caddesi üzerinde dehşet bir kaza yaşandı.

    Mustafa Kederli kontrolündeki 34 JGK 52 plakalı Tofaş marka araç, karşı yönden gelen Uğur Berk Akdağ yönetimindeki 34 DP 9658 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada sürücü Mustafa Kederli yaralanırken diğer sürücü Akdağ kazayı yara almadan atlattı.

    Vücudunda kırıklar oluştu

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken sağlık ekipleriyse araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

    Hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza sonrası cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

    Sancaktepe de kaza: Araç sürücüsünün kemikleri kırıldı #1

    Sancaktepe de kaza: Araç sürücüsünün kemikleri kırıldı #2

    Sancaktepe de kaza: Araç sürücüsünün kemikleri kırıldı #3


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