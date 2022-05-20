Tırın şase demirine başı sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir tırın şase demirine sıkışan küçük kedi, uzun uğraşlar sonucunda çıkarılabildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kediye zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkarabilmek için büyük çaba harcadı.

Sıvı sabun döküldü

Bir itfaiye eri kedinin hareket etmesini engellerken diğeri de baş bölgesine müdahalede bulundu.

Başı sıkışan kedi, bölgeye dökülen sabunlu sıvı ile kurtarılabildi. O anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Ensonhaber.com WhatsApp hattına gelen görüntülerde, kedinin sağlıklı olduğu görüldü.

Sancaktepe’de kedi kurtarma operasyonu VİDEO

