Esenyurt'ta kimseye aldırmadan reklam panosu kapısını çaldı

İş yerinin reklam panosunun kapısını gözüne kestiren şüpheli, kapıyı yerinden söküp motosikletine yükleyerek çaldı. Şahıs, kapıyı sökmeye çalıştığı esnada kimseye aldırış etmezken o anlar kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 12 Aralık Pazartesi günü saat 00.15 sıralarında, motosiklet ile bir iş yerinin önüne gelen şüpheli şahıs, iş yerinin reklam panosunun kapısını gözüne kestirdi.

Reklam panosunun kapısını sökmeye çalışan şahıs, bir süre uğraşıp başarısız olunca motosikletinden aldığı aparatlar ile kapıyı sökerek motosikletine yükledi.

Kimseye aldırış etmedi

Şahıs, reklam panosunun kapısını sökmeye çalıştığı esnada ne sokakta yanından yürüyerek geçen vatandaşa ne de yoldan geçen araçlara aldırış etmedi.

Şahıs, çaldığı kapı ile beraber metruk bir alana kaçtı.

Yakalanıp adli makamlara sevk edildi

Olay ile ilgili çalışma başlatan emniyet görevlileri, motosikletin bir ikamet adresi önünde park halinde olduğunu gördü.

Eşkâl bilgileri ile birebir uyum sağlayan şahıs, motosiklete binmek üzereyken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kimlik bilgileri tespit edilen H.Ç. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, reklam pano kapısını kendisinin çaldığı ve motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “açıktan hırsızlık” ve “motosiklet hırsızlığı” suçundan 13 Aralık tarihinde adli makamlara sevk edildi.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; şahsın reklam panosunun kapısını sökerek çalmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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