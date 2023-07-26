Sancaktepe'de kırmızı ışıkta geçen İETT kazaya neden oldu Trafik kurallarına uymayarak ilerleyen İETT, yol hakkının olduğu kamyonete çarptı. Sürücü, bu etki ile devrilen kamyonetin içinden kendi imkanlarıyla çıktı.

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İHA

İstanbul'da her geçen gün bir İETT krizi daha yaşanıyor.

Bu kez de Sancaktepe'de yaşanan olayda, 34 HO 3715 plakalı İETT otobüsü kırmızı ışıkta durmayarak geçti.

Kamyonete çarptı

Otobüs, kendisine yeşil ışık yanan ve karşıya geçmekte olan Mertcan Aydın kontrolündeki 34 GHS 567 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Hafif yaralanan sürücü, araçtan kendi imkanları ile çıkarak kurtuldu.

O anlar kamerada

Devrilen kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonet sürücüsü Mertcan Aydın, “Yeşil ışıkta geçerken, kırmızı ışıkta geçen otobüs durmadı. Ben de arabayı kurtarmak için gaza bastım. Kuyruk kısmından vurunca ters döndü araç. Sadece elim sıkıştı, otobüs kırmızı ışıkta geçti” dedi.