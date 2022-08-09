Oturduğu sitede üzerine sıcak su dökmekle tehdit ettiği çocuğun annesiyle karşılaşan kadın, öfke saçtı. Yüzde 50 engeli bulunan 2 çocuk annesini yere yatırıp darbeden saldırgan, kameralardan kaçamadı.

İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir sitede, komşu dehşeti yaşandı.

İddiaya göre 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züheyla Tamer'in 10 yaşındaki oğlu, site bahçesinde oyun oynamaya başladı.

Tam da bu sırada aynı sitede oturan Asiye Dilbaş ise çocuğun üzerine soğuk su döktü ve orada oynarsa kaynar su dökeceğini söyleyerek tehdit etti.

Çocukları ölümle korkuttu

Dilbaş, birkaç gün sonra çocuk aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken saksıyı çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti.

Tehdit ettiği çocuğun annesini dakikalarca dövdü

Çocuğun durumu annesine anlatması üzerine Züheyla Tamer, sokakta gördüğü Asiye Dilbaş ile konuşmak istedi. Öfkelenen Dilbaş, yüzde 50 engelli Tamer'i yere yatırdı.

Dakikalarca darbedilen Tamer'in yardımına sitenin güvenlik görevlisi koştu. Kurtarılan Züheyla Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dehşet anlar kamerada

Tamer, tedavisinin ardından Asiye Dilbaş'tan şikayetçi oldu. Dilbaş, polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de komşu dehşeti: Engelli kadını dakikalarca dövdü VİDEO