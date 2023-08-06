Sancaktepe’de motosiklet bariyere çarptı: 2 ölü Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu, hayatını kaybetti.

DHA

Korkunç son, İstanbul’un Kartal-Samandıra TEM bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde geldi…

Hasan Tarık Şekerci'nin kullandığı 34 DFC 688 plakalı motosiklet, saat 19.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Sürücü ile yolcu yola savruldu

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Hasan Tarık Şekerci (25) ve yanında bulunan Seyhan İşbilir (33) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkisi de can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaskları yoktu

Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü ve yolcunun kasklarının olmadığını belirledi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.