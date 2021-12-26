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    Sancaktepe'de oksijen yüklü tanker devrildi

    Sancaktepe'de kimyasal madde yüklü tankerin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 26.12.2021 - 04:24
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    Sancaktepe'de oksijen yüklü tanker devrildi

    Sancaktepe'de Kemal Y. yönetimindeki kimyasal madde yüklü tanker, Kuzey Marmara Otoyolu, Paşaköy bağlantı yolu çıkışında, Atayolu Caddesi kesişimindeki kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

    YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
    İtfaiye ekipleri, tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Tanker sürücüsü Kemal Y. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sancaktepe de oksijen yüklü tanker devrildi #1

    KİMYASAL MADDE SIZINTISI OLMADI

    Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliğini sağlayarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı.

    İtfaiye ekipleri yaptıkları kontrolde, 17 ton oksijen yüklü tankerden kimyasal madde sızıntısı olmadığını tespit etti.

    Tankerin kaza yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

    Sancaktepe de oksijen yüklü tanker devrildi #2

    Sancaktepe de oksijen yüklü tanker devrildi #3

    Sancaktepe de oksijen yüklü tanker devrildi #4

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