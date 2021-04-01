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Sancaktepe'de önce tankere sonra bariyere çarptı
Sancaktepe TEM bağlantı yolunda sürücüsünün şerit değiştirmek için direksiyon kırdığı otomobil, tankere sürttükten sonra kontrolden çıktı.
- DHA
- 01.04.2021 - 10:07
- Güncelleme : 01.04.2021 - 10:27
Sancaktepe TEM bağlantı yolunda meydana gelen olayda, Kartal istikametine giden otomobil sürücüsü, önündeki servis minibüsünü sollamak için şerit değiştirmek istedi.
Sol şeritte bir otomobil olduğunu görünce minibüsün sağından geçmek istedi.
TANKERE SÜRTTÜ
Otomobil emniyet şeridinde bekleyen tankere sürttükten sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
BARİYERE ÇARPTI
Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sancaktepe'de önce tankere sonra bariyere çarptı VİDEO