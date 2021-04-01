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    Sancaktepe'de önce tankere sonra bariyere çarptı

    Sancaktepe TEM bağlantı yolunda sürücüsünün şerit değiştirmek için direksiyon kırdığı otomobil, tankere sürttükten sonra kontrolden çıktı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 10:27
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    Sancaktepe'de önce tankere sonra bariyere çarptı

    Sancaktepe TEM bağlantı yolunda meydana gelen olayda, Kartal istikametine giden otomobil sürücüsü, önündeki servis minibüsünü sollamak için şerit değiştirmek istedi.

    Sol şeritte bir otomobil olduğunu görünce minibüsün sağından geçmek istedi.

    TANKERE SÜRTTÜ

    Otomobil emniyet şeridinde bekleyen tankere sürttükten sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sancaktepe kaza

    BARİYERE ÇARPTI

    Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sancaktepe'de önce tankere sonra bariyere çarptı VİDEO

    Sancaktepe kaza

    Sancaktepe kaza

    Sancaktepe kaza

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