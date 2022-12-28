Sancaktepe'de otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye soktu

Otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kamyonet sürücüsünün önünü kesmeye çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Trafik magandaları yollarda tehlike saçmaya devam ediyor...

Yürekleri ağza getiren magandalar yurdun her köşesinde korku dolu anlar yaşatıyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Kamyonetin önünü kesmeye çalıştı

Sancaktepe ilçesinde bir şahıs, trafikte yol verme nedeniyle kamyonet sürücüsü ile tartıştı.

İkili arasında yaşanan gerilimin ardından otomobil sürücüsü, kamyonetin yolunu keserek aracı durdurmaya çalıştı.

Üzerine sürdü

Bir süre sonra durduramayacağını anlayan şahıs bu sefer de seyir halindeki kamyonetin üzerinde doğru aracını sürerek trafiği tehlikeye attı.

İHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsünün kamyonetin önüne kesmeye çalıştığı ve kamyonetin üzerine kırdığı anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de trafik magandası kamyonetin önüne kırdı VİDEO





