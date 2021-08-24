Park halindeki bir otomobil gece saatlerinde, motosiklet kaskı takan şüpheli tarafından kundaklanarak yakıldı. Alev alan araç, otomobil sahibinin ağabeyinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Geçtiğimiz gün İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi’nde Tarık Bozat’a ait 34 VS 4383 plakalı otomobilin yanına, kafasında motosiklet kaskı olan bir şüpheli yaklaştı.

Şüpheli şahıs, elindeki yanıcı maddeyi otomobile dökerek ateşe verdi, ardından olay yerinden hızla kaçtı.

AĞABEYİ YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRDÜ

Yanan otomobili, otomobil sahibinin ağabeyi fark etti ve yangın tüpüyle söndürdü.

Park halindeki otomobilin kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sancaktepe’de otomobilin kundaklanma anı ViDEO

“HUSUMETLİ OLDUĞUMUZ AMCALARIMIZ VAR”

Öte yandan kundaklanan otomobilin sahibi Tarık Bozat, tapu meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğu kişiler tarafından aracının yakılmış olabileceğini iddia ederek can güvenliğinin olmadığını belirtti.

Bozat, ”Ben 12.00 gibi eve geldim ve eve yukarı çıktım. Yatmıştım, araç evin önünde park halindeydi, ondan sonra bir anda bir patırtı oldu. Yeğenim parlamayı görüyor, camın önünde yattığı için. O anda arabada parlama oluyor. Sonra ağabeyime haber veriyorlar. Ağabeyim de yangın söndürme tüpüyle müdahaleyi yapıyor. Aracı söndürüyor. Sonra ben aşağıya iniyorum. Burada şöyle bir şey var. Bizim köylerde tapu meselesinden dolayı husumetli olduğumuz amcalarımız var.

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Bayramın üçüncü gününde benim kardeşim vuruldu orada. Üzerimize ateş açtılar, kardeşim yaralandı. Şu anda da kendi zaten hastanede. Biz onlardan şüpheleniyoruz yani. Tabii polis bununla ilgili bir çalışma yaptı. Şahsın yüzü gözükmüyor ama hareket ve yürüyüşlerinden falan kendini belli ediyor. Can güvenliğimiz yok. O aracı büyük bir cesaretle gelip evin önünde yakıyorsa, yarın bir gün gelip evi de yakabilir. Yetkililerden istediğimiz o, bizim can güvenliğinin sağlanması.” dedi.