Alevlere teslim olan depoya, itfaiye ekipleri müdahale etti.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerinde bulunan, yaklaşık 1000 m2 alan içinde bulunan palet deposunda çıktı.

Depoda bulunan tüpler, art arda patlamalara sebep oldu.

GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken Sancaktepe, Sultanbeyli, Dudullu ve Ataşehir’den olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Sancaktepe’de palet deposu yandı VİDEO

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Depoda büyük hasar oluşurken, polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Furkan Şimşek, “Önce bir patlama sesi geldi. Balkondan dışarı baktım. Ortada küçük bir yangın vardı. Birden bir patlama daha oldu. Alevler çatıya yükseldi. Sonrasında bütün çatı yanmaya başladı. Sonrasında yangın yayıldı. İçeride kalan birileri yok, ilk başta ondan şüphelendim hemen itfaiyeye aradım.” dedi.