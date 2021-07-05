Riskli binanın yıkımı sırasında bitişikte bulunan 4 katlı apartmanın kolonları zarar gördü. Bina sakinleri, önlem alınmadan yapılan yıkıma tepki gösterdi.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın sakinleri, yapının riskli olduğu gerekçesiyle kendi aralarında yıkım kararı aldı.

Bugün sabah saatlerinde, anlaşma yapılan firmanın yıkım ekibi çalışmalara başladı.

Önlemsiz bir şekilde yapılan çalışmalarda, bitişikteki 4 katlı binanın kolonları zarar gördü.

Zarar gören bina sakinleri, ne olduğunu anlayamadan dışarı çıktı.

Bina sakinlerinden Seda Özdemir duruma tepki göstererek, çalışmaların başlayacağından kendilerinin haberdar edilmediğini belirtti.

“CAN HAVLİYLE KENDİMİZİ SOKAKTA BULDUK”

Eşi ve bir çocuğu ile oturan Seda Özdemir, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Bugün sabahın 8'inde çok büyük bir gürültü ile uyandık. Bir an bina gerçekten yıkılıyor zannettim.

Yıkım ekipleri hiçbir önlem almadı ve bize hiçbir bilgi vermedi. Yıkım ekipleri sabahın 8'inde geldi ve yıkıma başladı.

Yıkım sırasında müteahhit kendi binasını yıkmak isterken bizim binamıza zarar verdi.

Oturduğum binanın kirişleri ve kolanları zarar gördü. Bizler de can havliyle kendimizi sokakta bulduk. Şimdi ise sokakta kaldık mağduruz





“NE BARİYER ÇEKTİLER NE BİZİ UYARDILAR”

Keşke bize bina yarın yıkılacak diye haber verselerdi. Aynı zamanda yıkım ekibi hiçbir önlem almadı. Ne bariyer çektiler ne bizi uyardı.

Gün içinde bina için belediye ekipleri geldi. Büyük ihtimal bina için yıkım kararı verildi.

“İŞGÜZAR BİR MÜTEAHHİT YÜZÜNDEN BİR SÜRÜ KİŞİ SOKAKTA KALDI”

İşgüzar bir müteahhit yüzünden bir sürü kişi şimdi sokakta kaldı. Sadece yanımıza birkaç kıyafet alabildik.

Sokağa nasıl çıktığımı hatırlamıyorum.

Şimdi ben nereden ev bulacağım. İstesem de kendi bütçeme göre ev bulamayabilirim.”

Sancaktepe'de riskli binanın yıkımı, bitişikteki aparmana zarar verdi VİDEO

