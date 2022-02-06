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- Sancaktepe'de simit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de simit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Simit fabrikasının mayalama yapılan bölümünde yangın çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 06.02.2022 - 12:55
İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan simit fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen 2 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının mayalama yapılan bölümde çıktığı öğrenildi.
"YANGIN, MAYALAMA DEPOSUNDA ÇIKMIŞ"
Fatih Bayraktar isimli bir vatandaş, evde kahvaltı yaptıkları sırada dumanların yükseldiğini gördüğünü söyleyerek, "Mayalama deposunda çıkmış" dedi.