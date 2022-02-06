Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
557.600
0.23%
BTXN Coin
32.67
-1.14%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Sancaktepe'de simit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Simit fabrikasının mayalama yapılan bölümünde yangın çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 12:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sancaktepe'de simit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan simit fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

    Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Dumandan etkilenen 2 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının mayalama yapılan bölümde çıktığı öğrenildi.

    "YANGIN, MAYALAMA DEPOSUNDA ÇIKMIŞ"

    Fatih Bayraktar isimli bir vatandaş, evde kahvaltı yaptıkları sırada dumanların yükseldiğini gördüğünü söyleyerek, "Mayalama deposunda çıkmış" dedi.

    Sancaktepe de simit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü #1

    Sancaktepe de simit fabrikasında çıkan yangın söndürüldü #2


    Görüş Bildir