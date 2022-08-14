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    Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile arasında, sünnet düğünü sırasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
    • 14.08.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 11:27
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    Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu

    İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında kavga çıktı.

    İddiaya göre; sünnet düğünü sırasında sesten rahatsız oldukları gerekçesi ile alana gelen aile, kalabalıkta arbede çıkardı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    İHA’nın haberine göre; taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    5 kişi yaralandı

    Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi. Çıkan kavgada 5 kişinin yaralandı.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu VİDEO

    Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu #1

    Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu #2

    Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu #3


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