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- Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu
Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu
Aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile arasında, sünnet düğünü sırasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
- 14.08.2022 - 11:07
- Güncelleme : 14.08.2022 - 11:27
İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında kavga çıktı.
İddiaya göre; sünnet düğünü sırasında sesten rahatsız oldukları gerekçesi ile alana gelen aile, kalabalıkta arbede çıkardı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İHA’nın haberine göre; taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
5 kişi yaralandı
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi. Çıkan kavgada 5 kişinin yaralandı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu VİDEO