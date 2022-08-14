Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile arasında, sünnet düğünü sırasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesine bağlı, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında kavga çıktı.

İddiaya göre; sünnet düğünü sırasında sesten rahatsız oldukları gerekçesi ile alana gelen aile, kalabalıkta arbede çıkardı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İHA’nın haberine göre; taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

5 kişi yaralandı

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi. Çıkan kavgada 5 kişinin yaralandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe’de sünnet düğününde tekme ve yumruklar havada uçuştu VİDEO

