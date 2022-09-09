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Sancaktepe’de taciz şüphelisi hem ezildi hem darbedildi

Sancaktepe’de taciz şüphelisi hem ezildi hem darbedildi

Eşini taciz ettiği iddia edilen şahsı araçla ezen şahıs, metrelerce sürükledi. Kadının akrabaları tarafından da darbedilen taciz şüphelisi, ağır yaralandı.