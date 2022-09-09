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Sancaktepe’de taciz şüphelisi hem ezildi hem darbedildi
Eşini taciz ettiği iddia edilen şahsı araçla ezen şahıs, metrelerce sürükledi. Kadının akrabaları tarafından da darbedilen taciz şüphelisi, ağır yaralandı.
- 09.09.2022 - 09:13
- Güncelleme : 09.09.2022 - 10:28
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde, geçtiğimiz salı günü Funda Yıldız isimli genç kadın, bir süredir kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü şahıs ile sokakta karşılaştı.
Durumu eşine bildiren kadın, bulunduğu noktayı canlı konum olarak gönderdi.
Eşi ezdi, akrabaları darbetti
İHA’nın haberine göre; duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi şahsa çarparak metrelerce sürükledi.
Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları, yaralı şahsı sopalarla darbetti.
Sancaktepe’de taciz şüphelisi hem ezildi hem darbedildi ViDEO
Olay anları kamerada
Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Taciz şüphelisi ağır yaralandı.
Kadının eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.