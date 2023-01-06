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- Sancaktepe'de trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası
Sancaktepe'de trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası
Taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışmasının yumruklu kavgaya döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
- 06.01.2023 - 15:12
- Güncelleme : 06.01.2023 - 15:44
Ölüme kadar giden yol verme kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
Bir diğer yandan İstanbul trafiğinde yolcu seçerek çeşitli yollarla vatadaşları zor duruma düşen ticari taksi şoförleri, farklı olaylarla gündeme geliyor.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, 07.30 sıralarında trafikte seyir halindeki taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Yumruklu kavga çıktı
İki sürücü arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
O anlar kayıt altına alındı
Taksi şoförüyle otomobil sürücüsünün yumruklu kavgası, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Vatandaşlar müdahale etti
DHA'nın haberine göre, kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Sancaktepe'de trafikte yumruk yumruğa yol verme kavgası VİDEO