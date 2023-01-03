Sancaktepe'de üzerine oturduğu adamı darbederken araçlara yol verdi

İki kişi arasında başlayan tartışma sonrasında bir kişi, yerde düşürüp üzerine oturduğu adamı, sokak ortasında dakikalarca darbederken yoldan geçen araçlara eliyle yol verdi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında sokak üzerinde karşılaşan iki kişi, sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen kavgada yumruklar havada uçuşmaya başladı.

Yaşlı adamı dakikalarca darbetti

Tartışan taraflardan biri, kendisinden yaşça büyük kişiyi yere düşürüp, üzerine oturarak, tokat ve yumruk atmaya başladı.

Kavga sırasında araçlara yol verdi

Sokaktan geçen araçlara da eliyle 'geç' işareti yaparak, üzerine oturduğu kişiyi darbetmeyi sürdürdü.

O anlar kayıt altına alındı

DHA'nın haberine göre, şiddet olayı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sancaktepe'de yolun ortasında üzerine oturduğu kişiyi darbetti VİDEO

