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Sancaktepe’de yaya, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Sancaktepe’de yaya, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Yol kesişiminde çarpışan iki otomobilden biri, takla attıktan sonra yan yatarak sürüklendi. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir yaya, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.