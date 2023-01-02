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- Sancaktepe'de yolcu otobüsünün çarptığı adam metrelerce sürüklendi
Sancaktepe'de yolcu otobüsünün çarptığı adam metrelerce sürüklendi
TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, yolcu otobüsünün çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.
- 02.01.2023 - 16:01
- Güncelleme : 02.01.2023 - 16:19
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde saat 13.30 sıralarında Mehmet K. isimli vatandaş, TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Bu esnada yolcu otobüsünün çarpması ile metrelerce savruldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Hayatını kaybetti
Polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yerde yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü.
Olay yerinde trafik oluştu
Otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştuğu kaza sonrasında polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.
Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı
İHA'nın haberine göre, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.