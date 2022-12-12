Akşam saatlerinde akan trafiğin ortasında yola oturan küçük kız tehlike oluşturdu. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Sancaktepe'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

8 Aralık akşamı yaşanan olayda, bir kız çocuğu akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında dakikalarca oturdu.

Canını hiçe saydı

Küçük kız, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

O anlar kamerada

O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, küçük kızın yolun ortasında oturduğu, otomobil sürücülerinin aldırış etmeden yoluna devam ettiği, bir süre sonra kızın ayağı kalkarak koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Sancaktepe'de yolun ortasına oturan kız panik oluşturdu ViDEO