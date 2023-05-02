Sancaktepe'deki mobilya fabrikası alevlere teslim oldu Öğleden sonra bölgede bulunan mobilya üretimi yapan fabrikada yangın çıkmasıyla alevler yükselmeye başladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

AA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Bölgede faaliyet gösteren ve mobilya üretimi yapılan 3 katlı fabrikanın üst katında yer alan sünger deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Merdivenle ulaşıldı

Ekipler, çalışanları da binadan tahliye etti.

İtfaiye ekipleri yangının başladığı mobilya atölyesinin üçüncü katına merdivenle ulaşarak yanan bölüme müdahale etti.

"Camlar kırılmaya başladı sıcaktan"

Bir görgü tanığı, "Üst tarafı sünger bölümü fabrikanın alt tarafında da imalathane var. Yangın pencerelerden gözüktü koşturmalara çıktık biz de zaten. O arada da kimse yanaşamadı zaten sünger bölümüne. Bu şekilde de devam ediyor. İtfaiye geldi; polisi çağırdık. Camlar kırılmaya başladı sıcaktan. Kimse de müdahale edememiş galiba yoğun duman varmış. Sorduk yaralı yokmuş şu an." diye konuştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.