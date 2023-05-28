Ankara'da sandık başında sürpriz evlilik teklifi Ankara'da oy kullanmaya giden Emin Özbey, seçim sandığını kullanarak hayatının teklifini yaptı.

DHA

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı 42 yaşındaki Mehmet Emin Özbey ve kız arkadaşı 35 yaşındaki Gizem Esin, Cumhurbaşkanı Secimi 2'nci turu için İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra bahçede kız arkadaşını bekleyen Özbey, sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Özbey, üzerinde kız arkadaşı ile birlikte çekildikleri fotoğraf bulunan 'Benimle evlenir misin' yazılı oy pusulası, 'evet' mührü ve mini seçim sandığı ile Gizem Esin'e evlenme teklif etti.

Evet mührünü bastı

Sürpriz teklif karşısında şaşıran Esin, gözyaşları içinde 'Evet' cevabını verdi.

Esin, evet mührünü vurduğu pusulayı Özbey ile birlikte sandığa attı.

"Çok mutluyum"

Esin, çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Hem bizim için hem de ülkemiz için bu seçim inşallah iyi olur. Böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Seçimden dolayı zaten heyecanlıydım, teklifi görünce daha da heyecanlandım. Çok mutluyum.

"Şu anda iktidarım"

Özbey ise şu ifadeleri kullandı: