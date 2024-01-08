Saniye saniye kamerada: Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı! Akaryakıt istasyonunda husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs, yaralı olarak aracıyla kaçarak canını zor kurtardı.

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İHA

Çorum'un Osmancık Caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunda kurşunlar havada uçuştu.

Otomobil ile bir akaryakıt istasyonuna gelen İ.Ç., burada husumetli olduğu M.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan ve yaralı halde kaçan İ.Ç., Garanti Evler 10. Sokak üzerine gelerek 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı İ.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı kamerada

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayda bir anda koşarak gelen M.Y.'nin, elindeki tabancayla İ.Ç. idaresindeki araca peş peşe ateş ettiği görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)