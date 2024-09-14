DHA
Şanlıurfa'da gelen ihbar sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Hastane bahçesinde dilencilik yapan bir kişi, zabıta ekiplerince yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.
DİLENCİYE 2 BİN 52 LİRA İDARİ CEZA
Dilencinin üzerinde yapılan aramada, ceplerinden toplamda 13 bin 700 lira çıktı.
Paralar, 6 zabıta personeli tarafından sayıldı.
Dilenciye, 2 bin 52 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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