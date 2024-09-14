Haberler



3. Sayfa



Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı İhbar sonrası yapılan çalışmada, Şanlıurfa'da hastane bahçesinde dilencilik yapan bir kişinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu.