Sağlık gibi hizmetlerden faydalanabilmek için adres kaydı yapması gereken Suriyeli göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu.

Suriye'de Esad’ın sivilleri hedef alan saldırılarından kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli göçmenlerin bir kısmı, Şanlıurfa’ya yerleşti.

Verilen sağlık gibi temel yaşam hizmetlerden faydalanmak için adres kaydı yaptırmak isteyen göçmenler, sabah saatlerinde Göç İdaresi Müdürlüğü önüne akın etti.

ZAMAN ZAMAN TARTIŞMA YAŞANDI

Giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluştu.

Gergin bekleyiş sırasında zaman zaman tartışmalar çıktı.

POLİS EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Çocukların da bulunduğu kalabalık bölgeye, polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, çevrede olumsuzluk yaşanmasını önlerken, göçmenlerin oluşturduğu kalabalık kameralara yansıdı.

Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü önünde Suriyeli yoğunluğu VİDEO

