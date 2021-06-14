Euro
10.1362
-0.27%
Dolar
8.3607
-0.4%
Altın
498.26
-1.68%
Borsa
1.463
0.13%
Bitcoin
328.000
7.90%
EXEN Coin
33.37
-0.77%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü önünde Suriyeli yoğunluğu

    Sağlık gibi hizmetlerden faydalanabilmek için adres kaydı yapması gereken Suriyeli göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü önünde Suriyeli yoğunluğu

    Suriye'de Esad’ın sivilleri hedef alan saldırılarından kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli göçmenlerin bir kısmı, Şanlıurfa’ya yerleşti.

    Verilen sağlık gibi temel yaşam hizmetlerden faydalanmak için adres kaydı yaptırmak isteyen göçmenler, sabah saatlerinde Göç İdaresi Müdürlüğü önüne akın etti.

    ZAMAN ZAMAN TARTIŞMA YAŞANDI

    Giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluştu.

    Gergin bekleyiş sırasında zaman zaman tartışmalar çıktı.

    POLİS EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

    Çocukların da bulunduğu kalabalık bölgeye, polis ekipleri yönlendirildi.

    Ekipler, çevrede olumsuzluk yaşanmasını önlerken, göçmenlerin oluşturduğu kalabalık kameralara yansıdı.

    Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü önünde Suriyeli yoğunluğu VİDEO

    Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü önünde Suriyeli yoğunluğu #1

    Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü önünde Suriyeli yoğunluğu #2

    Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü önünde Suriyeli yoğunluğu #3

    Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü önünde Suriyeli yoğunluğu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir