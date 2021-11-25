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    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü'ndeki balık ölümlerine inceleme

    Baraj gölündeki binlerce balık kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar için inceleme başlattı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:39
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    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü'ndeki balık ölümlerine inceleme

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hacıhıdır Baraj Gölü'nde sulama amaçlı yapılan binlerce balık, kıyıya vurdu.

    Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıkları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine gölden su ve ölü balık numuneleri alarak, inceleme başlattı.

    OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN OLABİLİR

    Bölgede tedirginliğe yol açan balık ölümlerinin, göldeki suyun azalmasıyla oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

    NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Ekipler, kesin sonucun inceleme sonrası belli olacağı belirtti.

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü'ndeki  balık ölümlerine inceleme

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü ndeki balık ölümlerine inceleme #1

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü ndeki balık ölümlerine inceleme #2

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü ndeki balık ölümlerine inceleme #3

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü ndeki balık ölümlerine inceleme #4

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü ndeki balık ölümlerine inceleme #5

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü ndeki balık ölümlerine inceleme #6

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü ndeki balık ölümlerine inceleme #7

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü ndeki balık ölümlerine inceleme #8

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü ndeki balık ölümlerine inceleme #9

    Şanlıurfa Hacıhıdır Barajı Gölü ndeki balık ölümlerine inceleme #10

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