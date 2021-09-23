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    Şanlıurfa merkezli 'change araç' operasyonu: 6 gözaltı

    Şanlıurfa ve Mersin’de düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 6 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 10:09
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    Şanlıurfa merkezli 'change araç' operasyonu: 6 gözaltı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve oto hırsızlığı suçlarından yürütülmekte olan dosya kapsamında iki ilde operasyon düzenledi.

    6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyonda Mersin’de 1, Şanlıurfa’da ise 5 olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

    Operasyon kapsamında 5 adet change araç yakalanırken, 2 aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Ayrıca 2 adet hacizli yakalamalı aracın da şüpheliler tarafından parçalandığı ve parçalarının satıldığı belirlendi.

    4'Ü TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa merkezli change araç operasyonu: 6 gözaltı #1

    Şanlıurfa merkezli change araç operasyonu: 6 gözaltı #2

    Şanlıurfa merkezli change araç operasyonu: 6 gözaltı #3

    Şanlıurfa merkezli change araç operasyonu: 6 gözaltı #4

    Şanlıurfa merkezli change araç operasyonu: 6 gözaltı #5

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