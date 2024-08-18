Şanlıurfa merkezli terör örgütü operasyonları düzenlendi Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak yürütülen PKK-KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor...

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyeleri için çalışma başlattı.

ÖRGÜT ÜYELERİ TESPİT EDİLDİ

"Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerinin adresleri belirlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ekiplerce 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)